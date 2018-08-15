ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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انفصال

قالت أماروس مانيجول، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تسعى للانفصال عن زوجها بأسرع وقت.

وأكدت "مانيجول" في كتابها الجديد الذي صدر أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، أن ميلانيا تعد الدقائق حتى يترك ترامب منصبه في رئاسة البلاد، وتتمكن من تطليقه والانفصال عنه للأبد.

وأشارت مساعدة ترامب السابقة، والتي عملت كمساعد سياسي للرئيس بين يناير 2017 ويناير2018 قبل أن يتم طردها، بأنها تمكنت من الحصول على هذه المعلومات من إحدي النساء التي تعمل في البيض الأبيض.

جدير بالذكر أن أماروس، نشرت أمس كتابًا يتحدث عن فترتها في العمل مع ترامب وتجربتها المثيرة للجدل في كتاب يطلق عليه " An Insider's Account of the Trump White House ".


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