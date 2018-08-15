عقوبة مغلظة في انتظار محمد صلاح

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الشرطة

عقوبة

محمد صلاح

ليفربول

ينتظر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقوبة قوية بعد استخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام وست هام، في الجولة الأولى من «البريميرليج».

وأثار مقطع فيديو التقطه أحد المعجبين للاعب المصري وهو يبعث رسالة نصية من هاتفه المحمول أثناء قيادة السيارة ويعد ذلك أسوأ مخالفة قانونية في بريطانيا.

وتحظر القوانين البريطانية استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتحقق الشرطة حاليًا في الأمر من خلال الفيديو الذي تم التقاطه لصلاح وإذا أثبتت المخالفة عليه ستنتظره بالتأكيد عقوبة.

وأوضحت إحدى المواقع البريطانية الخاصة بقوانين القيادة أن تلك المخالفات سيكون عليها غرامة مالية بـ200 جنيه إسترليني (260 دولارًا) بجانب إدراج 6 نقاط سوداء على السائق.


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