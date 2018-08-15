مستقبل الغاز الطبيعي يتغير في مصر

15 أغسطس 2018 - 06:44 م

توقع موقع "وورلد أويل"، المهتم بشئون الطاقة، تغيير مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، بعد اكتشافات الغاز الأخيرة في منطقة البحر المتوسط، وذلك على الرغم من مخاوف انخفاض الإنتاج منذ عام 2009.

وأوضح أن البدء في عدد من مشاريع تطوير الغاز الطبيعي الواقعة قبالة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ??بالقرب من الساحل الشمالي لمصر غيّر بشكل كبير من توقعات أسواق الغاز الطبيعي في المنطقة، موضحا أن إنتاج هذه المشاريع سيتمكن من تعويض الحاجة المتزايدة لواردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المصري.

وأشار إلى أن إنتاج حقول دلتا النيل الغربي ونوروس والتول وزهر وفر زيادة كبيرة في إمدادات مصر من الغاز الطبيعي، موضحا أن احتياطيات حقل ظهر التي تصل إلى 22 تريليون قدم مكعب من شأنها أن تجعله أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ??حيث ينتج حاليا 1.1 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول نهاية عام 2019.