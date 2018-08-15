السيسي يوجه بالمساعدات العاجلة للسودان

15 أغسطس 2018 - 09:20 م

صرح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان لمواجهة آثار السيول.

وكانت السلطات السودانية، قد أعلنت صباح الأربعاء، أن 22 تلميذًا وامرأة لقوا مصرعهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل، شمالي البلاد، أثناء توجه التلاميذ إلى المدرسة.

ويتزامن وقوع الحادث في الوقت الذي هطلت فيه الأمطار بغزارة في الخرطوم، صباح الأربعاء، لمدة 4 ساعات، وغمرت المياه شوارعها، كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.

يذكر أن معدلات مياه النيل ترتفع أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه، فيما اعتاد التلاميذ في الأرياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس.