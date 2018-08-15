قيادي إخواني بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل

15 أغسطس 2018 - 09:31 م

فيما يعد انقلابًا على شعار جماعته الشهير: "الإسلام هو الحل"، قال قيادي إخواني بارز، إن الإسلام وحده ليس هو الحل، ولكنها المبادرة الداخلية الذاتية للإنسان المتسمة بالوعي والحكمة والمهارة هي التي تفعل قيم الإسلام وقيم الإنسانية والتي هي قيم الحضارة.

وكتب الدكتور عبد الموجود الدرديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين": "الإسلام وحده ليس الحل، هكذا أيقظ زلزال رابعة وأخواتها معان جديدة تسرى في فكرنا وحضارتنا كأن قرآن الله يخاطبنا الساعة فيصلح ما أفسده تخلفنا وقلة وعينا وقصر نظرنا".

وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الإسلام وحده ليس الحل ، الإسلام فقط لايكفي لتفعيل الحضارة وتنشيط الهمة ولكنها المبادرة الداخلية الذاتية للإنسان المتسمة بالوعي والحكمة والمهارة هي التي تفعل قيم الإسلام وقيم الإنسانية والتي هي قيم الحضارة "إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وتابع :"فى رابعة وأخواتها انحاز مسلمون لقيم الحضارة وقيم الإسلام وقيم العقد الاجتماعي ،وقد ارتقوا بينما رقص مسلمون آخرون على جثث من ارتقوا ،هابطين فى سلم الحضارة فرحين بفتات الغنائم من موائد الفسدة.، وقد انحطوا منقول من صديقي الدكتور حسين".

والاسلام هو الحل هو شعار تتبناه جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات والأحزاب الإسلامية، ظهر هذا الشعار في حقبة الثمانينيات عندما تحالف كل من حركة الإخوان المسلمين وحزب العمل المصري وحزب الأحرار المصري تحت قائمة واحدة للترشح الانتخابات البرلمان المصري