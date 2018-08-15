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عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

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الطفل ضحية الطهارة وعائلته
الطفل ضحية الطهارة وعائلته

شيرين بكر

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طالبت عائلة طفل المنوفية المصاب ببتر عضوه الذكري بسبب خطأ في عملية الطهارة بانقاذ نجلهم وعلاج في الخارج على نفقة الدولة.

وقال جد الطفل في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار وان" مخاطبا وزير الصحة :" اذا لم يتواجد علاج في مصر للولد سفروه للخارج "، مشيرا إلى أن  "الغرغرينة" ستؤثر على جسد الطفل ويحتاج إلى علاج.

من جهتها قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، نقل الطفل عبده هشام سليم، 6 سنوات، "ضحية الطهارة" إلى معهد ناصر لاستكمال علاجه على يد متخصصين.

وشكلت الوزيرة لجنة من المتخصصين فى المسالك البولية وجراحات التجميل والأوعية الدموية والأطفال، لتقييم الحالة وتقديم العلاج الطبى اللازم.

كان الطفل قد تعرض إلى واقعة إهمال طبى بمستشفى أشمون العام بالمنوفية، أثناء عملية طهارة أدت إلى إصابته بضمور وغرغرينة فى العضو الذكرى أدى الى بتره.


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