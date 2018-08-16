غدا والسبت: بدأ قطع الكهرباء عن بنها لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة القليوبية، عن قطع التيار الكهربائي، غدا الجمعة الموافق 17 أغسطس الجاري، عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتي الساعه 12 ظهرا عن المناطق الأتية “الفلل- كفر السريا – بنها الجديدة – بطا – كفر الجزار – وسط البلد”، وذلك لعمل الصيانة الدورية .

وأشارت الشركة في بيان صادر لها، عن قطع التيار الكهربائى، يوم السبت الموافق 18 أغسطس، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الأتية “عزبة السوق – عزبة الزراعة – الحرس الوطني – المنشية – الشدية –كفر مناقر”، من الساعة السادسة صباحا حتي الساعة 12 ظهرا .