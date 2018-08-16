  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:06 ص
بحث متقدم
متحرش التجمع الخامس والفتاة الضحية

أول مداخلة للمتحرش بفتاة التجمع الخامس: هكذا وبخه المذيع

الشيخ سعيد نعمان

مشادة بين إعلامية تونسية وعالم أزهري لهذا السبب

محمد معيط، وزير المالية

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

محمد صلاح

ليفربول يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

الدكتور مصطفى الفقي

الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات

الطفل ضحية الطهارة وعائلته

عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

أرشيفية

رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف

البرلمان

دعوة في مصر لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

عبد الموجود الدرديري

قيادي إخواني بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل

السيسي والبشير

السيسي يوجه بالمساعدات العاجلة للسودان

في القليوبية

غدا والسبت: بدأ قطع الكهرباء عن بنها لمدة 6 ساعات

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة

#

فصل الكهرباء عن مركز "بسيون" لمدة 6 ساعات.. غدا

#

غدًا.. قطع المياه 5 ساعات عن مدينة طوخ

#

انقطاع المياه عن بنها 8 ساعات

قطع

بنها

غدا

6

لمدة

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة القليوبية، عن قطع التيار الكهربائي، غدا الجمعة الموافق 17 أغسطس الجاري، عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتي الساعه 12 ظهرا عن المناطق الأتية “الفلل- كفر السريا – بنها الجديدة – بطا – كفر الجزار – وسط البلد”، وذلك لعمل الصيانة الدورية .

وأشارت الشركة في بيان صادر لها، عن قطع التيار الكهربائى، يوم السبت الموافق 18 أغسطس، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الأتية “عزبة السوق – عزبة الزراعة – الحرس الوطني – المنشية – الشدية –كفر مناقر”، من الساعة السادسة صباحا حتي الساعة 12 ظهرا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب الريال
» الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات
» شاهد .. خطوبة هنا الواهد وأحمد فهمي وسط حضور عائلي
» الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال
» المتحدث العسكري ينشر فيلم «ملحمة وطنية.. بسواعد مصرية»
» السيسي يصدق على قانون «منح الجنسية مقابل وديعة»
» بالفيديو.. برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر
» رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف
» وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية
» بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني
» محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر