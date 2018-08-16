الدولار ينخفض واليورو يرتفع اليوم في البنوك

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السوق السوداء

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الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أغسطس.

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، اليورو الأوروبى 20.7003 جنيه للشراء 20.8183 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني 23.2025 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.9222 جنيه للشراء 18.0245 جنيه للبيع، 100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0907 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، بلغ الريال السعودى متوسط 4.71 جنيه للشراء، 4.75 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 58.72 جنيه للشراء، 59.07 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتي 4.8547 جنيه للشراء، 4.8830 جنيه للبيع، الدينار الأردني 25.0675 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع، والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5647 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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