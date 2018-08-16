» الإعدام رميًا بالرصاص لـ45 شخصًا فى واقعة "السريع - أبوسليم"

16 أغسطس 2018 - 09:49 ص

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بإعدام 45 شخصًا رميًا بالرصاص إضافة إلى السجن 5 سنوات لـ54، وبراءة 22 آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية "السريع – أبوسليم".

وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بطرابلس حكمها خلال الجلسة العلنية في قضية ما يعرف بالسريع أبوسليم رقم (1477–2015)، المتهم فيها 128 شخصًا، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي الضحايا والمتهمين وأقاربهم.

وشمل الحكم شخصًا واحدًا بالعفو العام، وقضت المحكمة على ثلاثة متهمين بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.

يشار إلى أن أحداث قضية "السريع في أبوسليم" وقعت في العام 2011، حيث أقدم مسلحون محسوبون على النظام السابق بقتل عدد من الثوار على الطريق السريع قرب منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.