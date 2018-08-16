ساويرس يصف "الصعايدة" بهذا الوصف

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قال الناشط السياسي ورجل الأعمال نجيب ساويرس إن الصعايدة يوصفون بالجدعنة ولكنهم ليسوا "عبط".

وأضاف في تدوينة مصغرة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "جدعان مش عبط".

جاء هذا في رده على حساب محمد مجدي الذي طالب ساويرس بدفع مليون جنيه قائلاً: "بما إنك صعيدي والصعايدة جدعان.. هات مليون جنيه دلوقتي".

ونالت تغريدة ساويرس إعجاب متابعيه، حيث غرد حساب محمد صقر: "حلوه أستاذ نجيب".

وغرد حساب أحمد صدقي جاد: "لا يا نجيب بيه متقولش كده أنت جدع وإحنا عارفين وحد الله وقوم أدى للراجل مليون جنيه".

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