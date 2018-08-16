نافعة: ترمب يشبه هذا الحيوان

16 أغسطس 2018 - 10:05 ص

وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالفيل الهائج.

وأضاف نافعة في تدوينة له علي حسابه علي تويتر ترمب يتصرف على الساحة الدولية كفيل هائج في قفص من زجاج فبعد إعلان روسيا والصين وإيران وألمانيا وحتى باكستان وقطر تضامنها مع تركيا لن يجد ترامب بجواره سوى بنيامين نتانياهو ولن ينفعه.

وأوضح أن إسرائيل العنصرية ستكون سببا رئيسيا في سحب الولايات المتحدة الأمريكية نحو هاوية سحيقة إن شاء الله.

جاء هذا عقب الحملة التي شنها ترمب علي العملة التركية منذ عدة أيام ، والتي تسببت في انهيار لليرة التركية ، لكن بدأت تأخذ مسارها في التعافي لليوم الرابع علي التوالي ، حيث تحسنت اليوم لتسجل 5.75 للدولار و6.54 لليورو ، مع توقعات بهبوط الدولار إلى ما دون 5.70 مع نهاية تعاملات اليوم.