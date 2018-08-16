» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 591 جنيهًا في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
عيار 18: 506 جنيهات
عيار 21: 591 جنيها
عيار 24: 675 جنيها
الجنيه الذهب: 4728 جنيها
الأوقية: 1180 دولارا.
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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