البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

16 أغسطس 2018 - 11:13 ص

للمرة الأولى في التاريخ تغلق البورصة المصرية على معدل تغيير صفر% حيث تحول مسار النصف الأخير من الجلسة إلى الصعود بنسب محدودة، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عزم الحكومة طرح حصص من شركات الأسمنت والرخام ببني سويف والعريش للمواطنين.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة egx30 إلى 15307 نقاط بمنتصف الجلسة قبل أن يحول مساره مغلقًا عند 15357 نقطة، وهو نفس مستوى الفتح، وبذلك لم تتغير قيمته، فى حين تراجعت باقى المؤشرات.

وأرجع المحللون أداء السوق أمس إلى تراجعات الأسواق العالمية بسبب الأزمة التركية، واقتراب فترة الإجازات، والهدوء المسيطر على تعاملات الأفراد والمؤسسات هذه الفترة.

وبنهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 عند 15357 نقطة، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 إلى 740 بنسبة متراجعًا %0.5، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.33 ليغلق عند 1905 نقطة.

واتجه الأجانب للبيع بصافى 66.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب مشتريات هزيلة بقيمة 135 ألف جنيه، واتجه المستثمرون المحليون للشراء أيضًا بصافى 66 مليون جنيه.

وسجل السوق قيمة تداولات ضعيفة تتجاوز قليلاً 600 مليون جنيه، أقل من جلسة التداول السابقة والتى بلغت 717 مليون جنيه.