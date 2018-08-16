  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

يايى أثقلاسيلاسى

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

شعار الإخوان

انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

قيادي إخواني : مبادرة الإخوان " غيبوبة سياسية"

قيادي إخواني: مبادرة الإخوان "غيبوبة سياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

المهدى

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

تقرير إنجليزي:

مصر أقل الاقتصادات تنافسية في الشرق الأوسط

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صورة.. شوكولاتة إسرائيلية في أسواق مصر

#

هذا ما سيناقشه مستشار «ترامب» ومبعوثه في مصر

#

"بيل ترو": هذا ما يفتقده المصريون في الآونة الأخيرة

#

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

ذكر موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر باإنجليزية، أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الحادية عشرة في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018 من أصل 12 دولة عربية، بينما يحتل المرتبة 100 من بين 137 دولة حول العالم، وفقًا لتقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي.

وذكر الموقع أن تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.

لذا، فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور.

ويشير التقرير إلى أن مصر حسنت من أدائها العام في رفع القدرة التنافسية العالمية إلى نفس المناطق التي احتلتها في عامي 2009 و2010.

في العام الماضي، احتلت مصر المرتبة الـ100، وهي زيادة بالمقارنة مع تقرير عام 2016 حيث تم تسجيلها عند 115.

وسلط التقرير الضوء على العديد من التحسينات، مثل تطوير الأسواق المالية والبنية التحتية، فضلاً عن تجديد العديد من خطوط النقل في السنوات الأخيرة، إلى جانب إضافة افتتاح قناة السويس في عام 2015 مما ساهم في توسيع الطريق اتصالات وشبكات الصلب.

وخلال العقد الماضي، ازداد أداء مصر في مواجهة الاقتصادات المتقدمة أو ظل مستقرًا نسبيًا في معظم أبعاد التنافسية، باستثناء الهياكل الأساسية، وتنمية الأسواق المالية، وحجم السوق، كما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير أن بيئة الاقتصاد الكلي في مصر عانت بشكل حاد أكثر من المتوقع بسبب معدلات التضخم الكبيرة بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال التقرير: "إن بيئة الاقتصاد الكلي في البلاد شهدت أكبر تدهور من حيث القيمة المطلقة والنسبية، واليوم يعد أكبر ضعف نسبي في البلاد، يليه الابتكار وكفاءة سوق العمل".

في المقابل، يتوقع المنتدى العالمي أن تستفيد مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي يتضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT ) في عام 2016، وتخفيض الدعم التدريجي عبر العديد من الصناعات النفطية والوقود.

وفي السياق ذاته، تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة على أنها الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحمل المركز رقم 17 على المؤشر العالمي.

وانتزعت دول عربية أخرى بما فيها قطر والمملكة العربية السعودية المراكز الثلاثين الأولى على القائمة العالمية، لتحتل المرتبة 25 و30 على التوالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر