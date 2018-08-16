القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

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أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق النائية بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 وسيتم توزيع هذه الحصص بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية ، وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلى ، حيث تضم كل عبوة كيلو جرام من السكر والأرز والفول والمكرونة، بالإضافة إلى عبوة للزيت وصلصة الطماطم والشاى حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.

وقد تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تدخل فى نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت إقبالا لافتاً من الجماهير لشراء العبوات .

يأتى ذلك فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

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