  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

يايى أثقلاسيلاسى

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

شعار الإخوان

انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

قيادي إخواني : مبادرة الإخوان " غيبوبة سياسية"

قيادي إخواني: مبادرة الإخوان "غيبوبة سياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

المهدى

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. ليفربول يبلغ الشرطة عن محمد صلاح لهذا السبب

#

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

#

على ليفربول القلق من "صلاح"

#

آمنة نصير تهاجم جبريل لشماتته فى إصابة صلاح

الجماهير

مباراة

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

نشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، صورته بالملابس الجديدة الخاصة بفريقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مكتفيًا باستخدام رمز تعبيري غاضب بجانب الصورة.

ويمر اللاعب المصري بحالة من الضغوط عليه خلال الفترة الحالية بسبب الفيديو الذي انتشر بين الجماهير الإنجليزي عن حديثه في الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة ما يعرضه للمسائلة القانونية.

خاض محمد صلاح أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي مع فريقه أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالبريميرليج، مسجلاً أول أهدافه في اللقاء الذي حسمه الريدز بأربع أهدف نظيفة.

شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر