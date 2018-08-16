شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

16 أغسطس 2018 - 11:54 ص

نشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، صورته بالملابس الجديدة الخاصة بفريقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مكتفيًا باستخدام رمز تعبيري غاضب بجانب الصورة.

ويمر اللاعب المصري بحالة من الضغوط عليه خلال الفترة الحالية بسبب الفيديو الذي انتشر بين الجماهير الإنجليزي عن حديثه في الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة ما يعرضه للمسائلة القانونية.

خاض محمد صلاح أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي مع فريقه أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالبريميرليج، مسجلاً أول أهدافه في اللقاء الذي حسمه الريدز بأربع أهدف نظيفة.

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