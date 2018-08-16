هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

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الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

وكالات : حنان حمدتو

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اضطرت طائرة فرنسية إلى الهبوط بمطار القاهرة الدولي وذلك أثناء رحلتها من سيشل إلى باريس، لإنقاذ حياة راكبة فرنسية من أصل مغربي، تعرضت لوعكة صحية مفاجئه وأصيبت بحالة إغماء وتم عمل الإسعافات الأولية لها.

وأفادت مصادر بالمطار تلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة فرنسية، قادمة من سيشل رحلة 703، وفي طريقها إلى باريس، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، لتعرض راكبة فرنسية “مارينا .ج” 50 عاما لوعكة صحية.

وبناء على ذلك تم السماح له بالهبوط، وتوجه طاقم طبي إلي الطائرة علي موقع 33 بأرض المهبط تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.

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