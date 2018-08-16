"الزراعة" عن رفع تذكرة حديقة الحيوان: "الحيوانات بتاكل كتير"

16 أغسطس 2018 - 11:56 ص

عقبت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، على قرار رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان قائلة: "القرار ما زال يدرس، موضحة أنه حال تطبيق القرار سيكون رفع قيمة التذكرة ليوم واحد فقط، وقد يصل سعر التذكرة إلى 25 جنيهًا.

وأضافت "محرز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديقة الحيوان تحتاج إلى موارد مالية أكبر، حتى يتم تطويرها، وإدخال حيوانات جديدة إلى الحديقة، لافتة إلى أن تكلفة تغذية الحيوانات مرتفعة.

وعن قيمة الزيادة المحتملة للتذكرة، عقبت: "زيادة قيمة التذكرة ليوم واحد مش هيأثر، وكل الطبقات ستستفاد منها".