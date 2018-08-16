تغيير وحيد بتشكيل الزمالك أمام المقاصة

16 أغسطس 2018 - 12:02 م

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة القادسية الكويتي ليدفع به فى مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الخميس فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة المقاصة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - كهربا - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو.