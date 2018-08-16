قرار سار من الريال بشأن "صلاح"

16 أغسطس 2018 - 12:51 م

ينوي ريال مدريد الإسباني إنهاء صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عقب كأس السوبر الأوروبي بين الريال وأتلتيكو مدريد والمقرر إقامتها في مدينة تالين عاصمة أستونيا.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن فلورونتينو بيريز أكد الحاجة إلى اللاعب لتعويض رحيل عدد من النجوم البارزين فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس.

تابع الموقع أن محمد صلاح واحد من الصفقات التي ستضيء النادى والبرنابيو خاصة أنه الوحيد القادر على تعويض الدون لنظرًا للنجاحات التى يحققها اللاعب فى الملاعب الأوروبية وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.