التموين: بطاقة تموينية صرفت 117 مرة خلال 4 أيام

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المصيلحى
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وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم رصد بطاقة تموين مضروبة تم استخدامها فى صرف السلع 117 مرة فى فترة من 1 أغسطس حتى يوم 4 أغسطس الجارى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المسئول للنيابة قائلا: "تصحيح البيانات يكشف كل الأخطاء".

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه كان يتم اختراق النظام فى الفترات الماضية وبالتالى كانت تصرف سلع لأشخاص غير مستحقة قائلاً: "اختراق النظام كان عمال على بطال ومحدش كان بيتكلم" لافتًا إلى أن البيانات وتحديثها يساهم بشكل كبير فى ضبط المنظومة".

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