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"الزراعة": "مش إحنا اللى نتستر على الفساد"

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الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة
الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة

إيمان هاني

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القرموطي

علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أنباء القبض على 48 شخصًا بالوزارة خلال عام 2018، قائلاً: "بصراحة أنا بستغرب  هذا الكلام جدًا".

وأوضح "عبدالدايم"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بأن التفاصيل المكتوبة "كلها أخبار قديمة، وثانيا لا تتناسب مع المانشيت المكتوب أن فساد وزارة الزراعة مازال مستمرًا".

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن إحالة موظف للنيابة الإدارية هذا وارد، مناشدا الجميع تحري الدقة، متابعا : "مش أحنا اللي  نتستر على الفساد ".

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