"تطوير العشوائيات: مليون كشك و134 سوقا عشوائية بالقاهرة فقط

16 أغسطس 2018 - 02:24 م

استعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تقرير عن وجود 1103 سائقين عشوائيين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تضم وحدها نحو 134 سوقًا، الأمر الذى يتسبب فى انتشار العشوائيات.

وأضاف صديق فى لقاء على قناة دريم، أن هناك عشوائيات آمنة ولكنها غير مخططة، مشيرا إلى انتشار ظواهر وقضايا عشوائية واجتماعية فى الشارع المصرى مثل ظاهرة انتشار سرقة الكهرباء، متابعًا: "يوجد ما لا يقل عن مليون كشك فى محافظة القاهرة وحدها" .