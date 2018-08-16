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43960 حالة مرضية تم الكشف عليها ببعثة الحج حتى الآن

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم، 43960 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 40376 حالة مرضية بمكة المكرمة، و3584 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 95 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 56 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 39 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  فى بيان له، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ23 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 82 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوى لافتاً

إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

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