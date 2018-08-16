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بعثة قضاة النقض تغادر لأداء فريضة الحج

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غادرت بعثة حج محكمة النقض إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وتتكون البعثة من 50 مستشارا وأسرهم بدءا بالمدينة المنورة ولمدة عشرة أيام.

وكلف المستشار مجدي أبوالعلا رئيس المحكمة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة ورئيس الجمعية الاجتماعية بتوديع البعثة بمطار القاهرة داعيًا لهم بحج مبرور والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

واعتادت محكمة النقض منذ عدة سنوات علي تنظيم رحلات حج وعمرة للقضاة وأعضاء نيابة محكمة النقض أعضاء الجمعية التى يترأسها شرفيا رئيس المحكمة وعدد من نواب المحكمة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية  للأعضاء


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