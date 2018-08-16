لأول مرة.. مخزون مصر من القمح يكفي 4 أشهر

16 أغسطس 2018 - 05:01 م

أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، اليوم الخميس، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح، يكفي لمدة 4 شهور.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، يكفي حتى 3.7 شهور، وكذلك الاحتياطي من الزيت يكفى أكثر من 3.7 شهور".

وأشار إلى أنه "لأول مرة، يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، لأكثر من 3 أشهر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين، انتهاء موسم شراء القمح، المنتهي في يونيو الماضي، من المزارعين، عبر شراء 3.150 ملايين طنا من القمح المحلي.

ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.