  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
الطبلة والعود

أحدث سرقة.. إسرائيل تسطو على الطبلة والعود

فيصل القاسم: السياسة مثل "الزئبق"

بالصور.. أسرة عهد التميمي تقاضي فيصل القاسم

ارتفاع درجات الحرارة

"الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة أثناء العيد

غلاف كتاب يتحدث عن أشرف مروان

شاهد.. برومو الفيلم الإسرائيلي عن «أشرف مروان»

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يتوعد منتخب بلاده بسبب الهزيمة من مصر

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

إصابة خطيرة لوزيرة الثقافة بعد سقوطها على سلم «الوزراء»

أسواق عشوائية

1103 أسواق عشوائية في مصر

اسلام خرم

المحكمة ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل «خُرم»

صورة قمح

لأول مرة.. مخزون مصر من القمح يكفي 4 أشهر

الفريق مهاب مميش

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن «مهاب مميش»

المحكمة ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل «خُرم»

قضايا وحوادث

اسلام خرم
خرم

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

تأييد براءة 7 متهمين بالتظاهر بينهم 3 صحفيين

#

إخلاء سبيل عضوة حركة 6 أبريل بكفالة

#

تأييد إخلاء سبيل محمد العمدة

#

النقض تطعن على قانون رؤساء الهيئات القضائية

الإرهاب

الإخوان

إخلاء سبيل

خرم

أيدت  محكمة الجنايات اليوم ، إخلاء سبيل المتهم إسلام الرفاعي، الشهير بـ"إسلام خرم" المتهم فى قضية (المحور الإعلامي) التابع للإخوان.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيله.

وكانت قد وجهت اتهامات لـ"خرم" بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بكفالة مالية 2000 جنيه.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة، إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة
» تفاصيل الاجتماع الأول لـ«أجيري» مع جهازه المعاون
» مصر تكتسح السعودية 36-1
» شاهد.. الأتراك يحرقون الدولارات لدعم الليرة التركية
» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو
» شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟
» حكم غير مسبوق بتعويض مسلمة رفضت هذا الأمر
» طلاق غادة عادل من مجدي الهواري
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر