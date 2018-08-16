المحكمة ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل «خُرم»

16 أغسطس 2018 - 05:05 م

أيدت محكمة الجنايات اليوم ، إخلاء سبيل المتهم إسلام الرفاعي، الشهير بـ"إسلام خرم" المتهم فى قضية (المحور الإعلامي) التابع للإخوان.



ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيله.



وكانت قد وجهت اتهامات لـ"خرم" بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بكفالة مالية 2000 جنيه.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة، إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.