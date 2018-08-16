1103 أسواق عشوائية في مصر

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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مجلس الوزراء

عشوائية

اسواق

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن مصر تضم 1103 أسواق عشوائية، بينها 134 في القاهرة وحدها، ما يتسبب في انتشار العشوائيات بالبلاد.

وأشار "صديق"، فى لقاء تليفزيونى، إلى أن انتشار الظواهر والقضايا العشوائية والاجتماعية بالشارع المصري، مثل انتشار سرقة الكهرباء.

ومضى قائلًا: "يوجد ما لا يقل عن مليون كشك، يسرق التيار الكهربائي دون مقابل، في محافظة القاهرة وحدها".

وعادة ما تنتشر الأسواق العشوائية وسط التجمعات السكانية، وتفتقر للتخطيط العمراني والمرافق والحماية المدنية، ما يجعلها عرضة لتكرار اندلاع الحرائق، التي تتسبب في خسائر جسيمة وسقوط ضحايا إثر ازدحامها.

وفي 2009، شكلت الحكومة "صندوق تطوير العشوائيات" بعد حادث انهيار صخور على منازل بمنطقة عشوائية، شرقي القاهرة، والذي راح ضحيته 31 قتيلا و46 مصاب. 


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