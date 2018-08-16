«آل الشيخ» يتوعد منتخب بلاده بسبب الهزيمة من مصر

16 أغسطس 2018 - 05:27 م

توعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المتسبب في الهزيمة القاسية لمنتخب بلاده أمام مصر ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة الماء، والمقامة حاليًا في المجر.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة... ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس !!».

المنتخب المصري سحق نظيره السعودي بنتيجة (36 - 1) في مباراة جاءت ضمن تصفيات تحديد المراكز من الـ13 إلى 20 في بطولة كأس العالم للناشئين والمقامة حاليًا بالمجر.