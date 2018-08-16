» تفاصيل الاجتماع الأول لـ«أجيري» مع جهازه المعاون

16 أغسطس 2018 - 05:33 م

حرص المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع جهازه المعاون داخل مقر الاتحاد المصري بالجبلاية.

وحضر الجلسة كلًا من هاني رمزي مدرب المنتخب، والثلاثي الإسباني ضمن الجهاز الفني، بالإضافة إلى أحمد ناجي مدرب الحراس، في جلسة تعارف قبل تولي المهمة رسميًا لقيادة الفراعنة.

وشهد الاجتماع، شرح أجيري طريقة لعبه وخطته الإستراتيجية التي سيعتمد عليها في تدريب منتخب الفراعنة بالفترة المقبلة.

وحرص هاني رمزي، على تقديم ملف خاص بأهم اللاعبين المصرين المحترفين في الدوريات الخارجية، بالإضافة إلى شرح خطة المعسكرات التي سيخوضها الفراعنة.

كما قدم رمزي، تقريرًا شاملًا عن نجوم المنتخب خلال فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، وأهم اللاعبين التي انضمت تحت ولايته منذ توليه المسئولية حتى نهايتها عقب نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخرًا في روسيا.

وطرح رمزي، على المدير الفني خلال الجلسة، وضع 5 لاعبين تحت الرؤية يمكن الاستعانة بهم بالمعسكر المقبل أبرزهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، قبل مواجهة النيجر بالتصفيات الإفريقية.

واختتمت الجلسة، بكلمة لأجيري، التي عبر فيها عن سعادته بالعمل كفرد ضمن جهازه الفني، وضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من أجل النهوض بالفريق المصري.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة النيجر، يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.