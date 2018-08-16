بالصور.. أسرة عهد التميمي تقاضي فيصل القاسم

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فيصل القاسم

السجون

عهد التميمى

كشفت مصادر قانونية، عن أن أسرة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، كلّفت المحامي والحقوقي المصري، عمرو عبد السلام، بمقاضاة الإعلامي فيصل القاسم المذيع بقناة "الجزيرة"، بعد أن وصف الأخير ما حدث مع «عهد»، عقب خروجها من سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ«المسرحية».

وقال «القاسم»، في تغريدة على حسابه على «تويتر» تحت عنوان «هيصة عهد التميمي المسرحية»: «ألوف المناضلين الفلسطينيين يقضون سنوات وسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبعضهم يموت ولا نسمع عنهم كلمة واحدة».

وأضاف «أما عهد فصارت قال شو قال إيقونة النضال، ما أسخف الذين يصدقون هذه المسرحية الرديئة التي تلعب بالعقول  لصالح إسرائيل».

كانت أسرة الفلسطينية عهد التميمي المتمثلة في والداها باسم التميمي، والسيدة ناريمان التميمي، اختارا المحامي المصري عمرو عبدالسلام لابنتهما عهد التميمي لمقاضاة أطراف قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها عهد التميمي إبان اعتقالها وأثناء التحقيق معها ومحاكمتها التي جرت في محكمة عوفر غرب رام الله  وكذلك الانتهاكات التي تعرضت لها خلال فترة اعتقالها لمدة 8 أشهر داخل السجون الإسرائيلية.

ومن جانبه صرح "عبد السلام"، بأن أسرة عهد التميمي تواصلت معه من رام الله وطلبت منه أن يتولي ملف القضية أمام الجنائية الدولية.

وأضاف أنه يقوم حاليًا بالتنسيق مع المحامية الخاصة بعهد التميمي في فلسطين لإعداد لائحة الاتهام ضد قادة الكيان الصهيوني وبعض الإعلاميين والصحفيين الذين حرضوا علي قتل واغتصاب عهد التميمي عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وتوثيق هذه الانتهاكات التي تعرضت لها الثائرة الفلسطينية عهد التميمي. 


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