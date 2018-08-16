فتوات بولاق الجدد

16 أغسطس 2018 - 07:18 م

ظلت بولاق ابو العلاق تمثل حدود القاهرة الشعبية وقت ان كانت اسوار القاهرة تقفل على علية القوم وجنودهم حتى الصباح وقت الفاطميين

وظلت بولاق من اهم المناطق التجارية لقربها من ميناء الساحل او الفيل وقتها لغرق فيل فى مياة النيلولقربها من طريق ممشى النبلاء الى قصر محمد على على النيل بشبرا

واستمرت بولاق مركزا للتجارة الشعبية واعرقها وكالة البلح

وظلت بولاق من اشهر اماكن عادات احياء القاهرة حتى كان يضرب المثل بفتوات بولاق

واقيمت فى بولاق عدد من المبانى المسجلة فى تعداد الاثار اشهرها مسجد ابو العلا ومسجد ميرزا وحمام اثرى ومتحف المركبات الملكية وغيرهم

والطريف ان محافظة القاهرة عندما احتفلت بتجديد مسجد ميزا والذى يرجع الى عام 1698 أكد على أن هناك تعاون وثيق ما بين المحافظة ووزارة الآثار في الحفاظ على كافة الآثار الموجودة بمنطقة بولاق ، والعمل على تحويلها إلى مناطق جذب سياحي داخلياً وخارجياً واستثمارها جيداً بما يساهم في توفير فرص عمل لشباب المناطق التراثية

نائب محافظ القاهرة قال بح .. مفيش حاجة اسمها تاريخ ولا اثار .. احنا فتوات الزمن ده