» «كارتيرون»: سأهزم الترجي بتونس.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال

16 أغسطس 2018 - 07:28 م

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حورًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي لـ«لكاف».

وقال «كارتيرون» خلال حوار الصحفي مع «الكاف»: «عند مجيئي إلى مصر من أجل تولي المهمة الفنية للنادي الأهلي كانت فرصتنا في غاية الصعوبة خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، لقد أردنا تنفيذ العديد من الأشياء خلال ذات الوقت، كما أننا كنا بحاجة إلى إعادة بث الروح، والثقة من جديد إلى جميع اللاعبين بالفريق، وذلك من أجل تهيئتهم على النحو الأمثل، على الصعيدين البدني، والذهني، وفي نفس الوقت من أجل تحضيرهم على المستوى المطلوب للعب في بطولة كبيرة بحجم بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لزاماً علينا تحقيق انتصارين متتاليين خلال أول مبارياتي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام تاون شيب رولرز، فلقد كان هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وذلك من أجل احتلال وصافة المجموعة».

وتابع «أكثر ما أسعدني أيضا هو انتصارنا الهام أمام المصري ببطولة الدوري العام، كما أنني أشعر أن اللاعبين باتوا قادرين على استيعاب طريقتي، وأصبحوا أكثر نضجاً، وحيوية، فالعمل الذي نقوم به كجهاز فني بدأ يظهر نتاجه الأن، وأن الفريق قد بدأ في التحسن بشكل كبير، ويلعب كرة أفضل».

وواصل: «نحن نأخذ كل مباراة على حدا، وسنذهب لتونس من أجل الفوز فقط، والانتصار على الترجي هناك، من الممكن أن تكون نتيجة التعادل هناك جيدة، ولكن إذا أردنا أن يكون لدينا فرصة كبيرة بتلك المجموعة علينا تحقيق الفوز هناك».

وأردف: «من الطبيعي، والمنطقي أن يكون هدف الأهلي الأول التتويج ببطولة الدوري المصري، ولقد قام الأهلي بالفوز بتلك البطولة في 40 مناسبة من قبل، لكنني أسعى بكل تأكيد للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأحمر، لاسيما وأن الأهلي لم يتوج بها منذ فترة، وسيكون شعورًا رائعًا أن أتوج من جديد مع الأهلي بتلك البطولة، وذلك بعد أن سبق لي الفوز بها من قبل رفقة مازيمبي».

وأكمل «لا يوجد اختلاف كبير بين فريقي الأهلي ومازيمبي، من الممكن أن يكون لاعبي الفريق الكونغولي لديهم قوة بدنية أفضل، لكن لاعبي الأهلي لديهم مهارة أفضل بكثير، لذا كان هدفي منذ اليوم مع الأهلي هو رفع مستوى اللياقة، والقوة البدنية بالفريق، والتعاقد مع لاعبين أقوياء على الصعيد البدني، لذا تعاقدت مع لاعب مميز على المستوي البدني، واللياقي مثل ساليف كوليبالي».