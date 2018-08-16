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اعتقال شاب إسرائيلي بسبب اغتصابه 140 طفلًا

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اغتصاب
اغتصاب

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

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اغتصاب

نقلت وكالة "سوا" الفلسطينية، عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت رجلا يشتبه به باغتصاب أكثر من 140 طفلا، ويبلغ من العمر 35 عاما.

وذكرت الصحيفة أن أعمار الأطفال تتراوح بين 9 و15 عاما، وتشمل الجرائم اغتصاب، وتحرش جنسي واعتداءات على مدار عدة سنوات.

وأضافت أنه كان يغري ضحاياه عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية، على أساس أنه وكيل لدار عروض أزياء، ويستغل الفتيات الصغيرات وإقناعهن بإرسال صور عارية تماما أو تظهر أجزاء من أجسادهن.



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