» السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

16 أغسطس 2018 - 07:57 م

توجهت الحكومة السودانية بالشكر والتقدير الكبيرين لمصر قيادة وحكومة وشعبا، على مبادرتها الطيبة بإرسال قافلة مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة الأشقاء في السودان على مواجهة ودرء آثار السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من الولايات.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، أثناء استقباله قافلة المساعدات بالخرطوم، اليوم الخميس: "باسم قيادة وحكومة وشعب السودان، نعبر عن شكرنا الوافي وتقديرنا العالي لهذه التوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال هذه المساعدات"، مؤكدا سعادة الأخوة السودانيين لهذه المشاعر وذلك التعاضد بين البلدين الشقيقين.

وتابع "هذا هو الأصل في الأشياء، وهذه هي العلاقة الحقيقية بين البلدين، فمصر للسودان والسودان لمصر، لدينا مشاعر نعجز عن وصفها ونحن نستقبل الطائرات المصرية تنقل مساعدات لأشقائهم في السودان، فهي رسالة قوية في إطار توجيهات الرئيسين لمزيد من التواصل والتكافل بين الشعبين".

وأكد النعيم، أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون المشترك والمشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين.