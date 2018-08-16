  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
أردوغان وترامب

أمريكا تُصعد ضد تركيا بسبب القس المعتقل

أردوغان وبوتين

4 دول كبرى تعلن مساندة «أردوغان»

زواج عرفى

اعتراض أزهري على توثيق «الزواج العرفي»

مجلس النواب

«إسقاط العضوية».. عقوبة بيع النواب تأشيرات الحج المجانية

الطبلة والعود

أحدث سرقة.. إسرائيل تسطو على الطبلة والعود

فيصل القاسم: السياسة مثل "الزئبق"

بالصور.. أسرة عهد التميمي تقاضي فيصل القاسم

ارتفاع درجات الحرارة

"الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة أثناء العيد

غلاف كتاب يتحدث عن أشرف مروان

شاهد.. برومو الفيلم الإسرائيلي عن «أشرف مروان»

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يتوعد منتخب بلاده بسبب الهزيمة من مصر

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

إصابة خطيرة لوزيرة الثقافة بعد سقوطها على سلم «الوزراء»

السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

آخر الأخبار

قافلة مساعدات مصرية
قافلة مساعدات مصرية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

لماذا أصبح «مدبولى» رئيسًا للوزراء؟

#

«الأزهر» يرسل قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة

#

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

#

الأزهر يجهز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لغزة

مصر

السودان

قافلة مساعدات

شكر

توجهت الحكومة السودانية بالشكر والتقدير الكبيرين لمصر قيادة وحكومة وشعبا، على مبادرتها الطيبة بإرسال قافلة مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة الأشقاء في السودان على مواجهة ودرء آثار السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من الولايات.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، أثناء استقباله قافلة المساعدات بالخرطوم، اليوم الخميس: "باسم قيادة وحكومة وشعب السودان، نعبر عن شكرنا الوافي وتقديرنا العالي لهذه التوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال هذه المساعدات"، مؤكدا سعادة الأخوة السودانيين لهذه المشاعر وذلك التعاضد بين البلدين الشقيقين.

وتابع "هذا هو الأصل في الأشياء، وهذه هي العلاقة الحقيقية بين البلدين، فمصر للسودان والسودان لمصر، لدينا مشاعر نعجز عن وصفها ونحن نستقبل الطائرات المصرية تنقل مساعدات لأشقائهم في السودان، فهي رسالة قوية في إطار توجيهات الرئيسين لمزيد من التواصل والتكافل بين الشعبين".

وأكد النعيم، أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون المشترك والمشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي
» وفد من الفصائل الفلسطينية يغادر غزة متجهًا إلى القاهرة
» البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
» السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات
» «كوبر» يقود أوزبكستان للفوز على قطر 6-0
» موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة
» نجم مانشستر سيتي يطير إلى برشلونة
» «كارتيرون»: سأهزم الترجي بتونس.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة
» تفاصيل الاجتماع الأول لـ«أجيري» مع جهازه المعاون

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر