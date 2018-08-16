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رحيل«فالنتيم» عن تدريب بيراميدز.. وتعيين «لافولبي» خلفًا له

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

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أعلنت إدارة نادي بيراميدز، تعيين الأرجنتينى ريكاردو لافولبى مديًرا فنيًا للفريق، اليوم، الخميس، خلفًا للبرازيلى فالنتيم، الذي قدم استقالته.

ورحل «فالنتيم» عن تدريب نادي بيراميدز بعد الاتفاق مع الإدارة علي فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفيين..وقاد فالنتيم قبل رحيله بيراميدز فى 3 مباربات فاز في مبارتين وتعادل في واحدة.

وتعد أبرز إنجازات "لافولبي"، الوصول رفقة المنتخب المكسيكي إلي نهائيات كأس العالم 2006، والحصول على الدوري المكسيكي لعام 1992-1993، وتحقيق بطولة الكونكاكاف عام 2004، والحصول على لقب أفضل مدرب في المكسيك عام 1993.


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