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الزمالك يتخطى مصر المقاصة بهدف «كاسونجو»

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المصريون

الزمالك

المقاصة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

بدأ اللقاء بضغط كبير من لاعبى الزمالك على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وحاول إبراهيم حسن تهديد مرمى المقاصة بتسديدة قوية ولكن تصطدم في جسد لاعب وتخرج إلى خارج الملعب.

ومن كرة عرضية استغلالها كاسونجو مهاجم الزمالك وسددها برأسه في شباك مصر المقاصة معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول بالدقيقة 6، بينما أهدر محمود كهربا لاعب الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة رائعة من يوسف أوباما لينفرد كهربا بمرمى الزمالك ولكن يفشل في تسديد الكرة بشكل غريب.

حاول لاعبو مصر المقاصة الاستفاقة من هدف تقدم الزمالك عقب مرور الربع الأول من الشوط، وحاولوا اختراق دفاع الخصم بأكثر كرة عرضية أو تسديدة بحثًا عن هدف التعادل، واستطاع جنش حارس الزمالك أن يتألق ويتصدى لتسديدة رأسية قوية من جون أنطوى مهاجم المقاصة ويمنع هدف مؤكد، وصدت العارضة رأسية أخرى من أنطوي.

مع انطلاق الشوط الثانى استمر ضغط لاعبى المقاصة بشكل قوى على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وحاول محمد رمضان تهديد شباك الفارس الأبيض بأكثر من تسديدة ولكن تصدى لها جنش حارس مرمى الزمالك.

وواصل الفريقان تبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب والكرة ، وكذلك محاولات الاختراق والتسديد كلا منهما على مرمى الآخر بحثا عن هدف، لكن دون جدوى، لينتهى اللقاء بالهدف المبكر الذي سجله كاسونجو.


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