» هبوط جديد لليرة التركية بعد تهديدات واشنطن

16 أغسطس 2018 - 10:50 م

انخفضت الليرة التركية، مساء الخميس، بعد تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على أنقرة إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.



وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أن الليرة هبطت إلى 5.8561 مقابل الدولار، بعدما ارتفعت في وقت سابق الخميس إلى دون 5.7 مقابل العملة الأمريكية.

