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إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 5.3 ريختر

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة بمقياس ريختر، يوم الخميس، وذلك بالقرب من سواحل إيطاليا المطلة على بحر الأدرياتيكي.
وذكرت قناة /يورو نيوز/ الإخبارية الأوروبية أن مركز الزلزال يقع على عمق 12 كيلومترا أسفل سطح بحر الأدرياتيكي، غير أنه لم تتوافر- حتى الآن- أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

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