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بدلًا من البرازيلي فالنتيم

الأرجنتيني لافولبي مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز

الرياضة

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز

المصريون ووكالات

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أعلن نادي بيراميدز سبورت، الخميس، تعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي، مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم خلفًا للبرازيلي ألبرتو فالنتيم نيتو بعيد اعتذار الاخير عن الإستمرار في منصبه.
وكان لا فولبي، قبل تعيينه في منصبه الجديد، يعمل مستشارا فنيا لنادى بيراميدز (الاسيوطي سابقا) الذي يرأسه المدير الفني السابق للنادي الأهلي حسام البدري.
واعتذر البرازيلي عن الاستمرار في منصبه على رأس الادارة الفنية وقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ووافقت ادارة النادي على فسخ عقده بالتراضي، دون ان يحدد أي من الطرفين الاسباب التي دفعت المدرب إلى اتخاذ هذا القرار.
وقاد فالنتيم بيراميدز في ثلاث مباريات، ففاز على إنبي وطلائع الجيش، وتعادل مع الإنتاج الحربي ليتقاسم صدارة الترتيب مع أندية عدة منها سموحة والانتاج برصيد سبع نقاط.
ودافع لا فولبي (66 عاما) كحارس للمرمى عن الوان أندية محلية عدة ابرزها بانفيلد وسان لورنزو، وارتدى قميص المنتخب الإرجنتيني في ثماني مباريات بين 1975 و1978.
وبدأ مسيرته التدريبية مع آخر ناديين لعب معهما واتشتيبيك واتلانتي ليتنقل بعدها بين الاندية المكسيكية والارجنتينية (14 ناديا في المجمل) وينتهي به المطاف مع اميركا المكسيكي في موسم 2017-2018.
وكانت له فترة اشراف مع المنتخبات فقاد منتخبي المكسيك (2002-2006) وكوستاريكا (2010-2011).

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