مقتل مستوطنة إسرائيلية دهسًا شمالي الضفة الغربية

17 أغسطس 2018 - 01:10 ص

قُتلت مستوطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 30 عاما، مساء الخميس، إثر تعرضها للدهس قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما أشارت تحقيقات أولية إسرائيلية أن الحادث "ليس هجوما إرهابيا"، بحسب إعلام عبري.



وذكرت القناة العاشرة العبرية، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن المستوطنة قتلت.



وأشارت القناة العاشرة، إلى أن إحدى المستوطِنات تعرضت لعملية دهس قرب مستوطنة "جفعات جلعاد"، المقامة على أراضي محافظة نابلس، وأن سائق المركبة فر من المكان.



وقالت إنه عثر فورا على السيارة التي نفذت عملية الدهس، وأن السائق لم يكن بداخلها، فيما نشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات من قواته في المنطقة، وأغلق موقع الحادث.



وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الدهس وقع في ذات المنطقة التي قتل فيها حاخام.



ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن العملية وقعت عند حوالي الساعة 21: 20 بالتوقيت المحلي (18: 20 ت.غ)، وأنه تم العثور على المستوطِنة ملقاة على جانب الطريق بعد تعرضها للدهس.



ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية، ترجيحها أن يكون الدهس "حادثا عاديا وليس عملية ذات دافع قومي".



وقالت المصادر: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ليس هجومًا إرهابيًا".



وأفادت بأن سائق السيارة التي دهست المستوطنة، سلّم نفسه للشرطة الفلسطينية.



ووفق شهود عيان، فإن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الرئيسي لمدينة نابلس، ومنع دخول أو خروج المركبات عبر حاجزي "حوارة" و"زعترة"، جنوبي المدينة، عقب مقتل المستوطنة.

