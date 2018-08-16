وصول 50 طنا من المساعدات الإغاثية المصرية إلى السودان

16 أغسطس 2018 - 10:30 م

وصلت إلى مطار الخرطوم، الخميس، 4 طائرات مصرية تحمل حوالي 50 طن مساعدات إغاثية، دعماً للسودان جراء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، وأودت بحياة العشرات بينهم 22 طفلًا.



وأعرب وكيل وزارة خارجية السودان،عبد الغني النعيم، أن الدعم المصري رسالة محبة وتعاون بين البلدين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وأكد النعيم الذي كان في استقبال المساعدات المصرية بمطار الخرطوم، أن الخطوات مستمرة في اتجاه تأسيس شراكة استراتيجية مشتركة بين الجانبين.



من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري،حسام عيسي، الذي رافق المساعدات، إن "القافلة رسالة تضامن ومساندة مصرية للأشقاء في السودان ودعمهم مما أصابهم جراء السيول والأمطار".



وأشار إلى توافق البلدين، والعمل المشترك في المرحلة الجديدة من التعاون.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر، في بيان رئاسي، أنها قدمت للسودان "مستلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين (أغطية) وخيام، كما تم إيفاد قافلتين (طبية وبيطرية) لعدة أقاليم، للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض إثر نفوق الماشية جراء السيول".

وأمس الأربعاء، لقي 23 مصرعهم بينهم 22 طفلًا، في غرق قارب وسط مجرى نهر النيل، شمالي السودان، إثر تعطل ماكينته بسبب شدة الرياح والأمطار.

وأمس أيضا، أعلنت السلطات السودانية، تعطل الدراسة بمدارس الخرطوم وسط البلاد، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية.

فيما أعلن محافظ الخرطوم بحري (شمال الخرطوم) حسن محمد حسن،الأربعاء، عن وفاة 4 أشخاص، بعد الأمطار الرعدية التي شهدتها العاصمة السودانية.



كما أعلنت السلطات السودانية، مصرع 39 شخصًا جراء الأمطار والسيول في ولايات الخرطوم (وسط)، ونهر النيل (شمال) كسلا (شرق) وغرب كردفان (جنوب) والجزيرة (وسط).

