  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:57 ص
بحث متقدم
ترامب وأردوغان

ترامب يهاجم تركيا مجددا ويهدد بمزيد من العقوبات

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة الرئيسية لدية ليوم واحد

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الصين تعاقب المتعسرين ماليا بـ "الفضيحة"

الصين أعدمت 30 جاسوسا لـ "CIA" في عامين

طارق شوقي وزير التعليم

"التعليم" تتخذ هذا القرار الهام بشأن المرحلة الابتدائية

دعم مصر

«دعم مصر» يتراجع عن فكرة التحول لحزب سياسي

البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

قرار صادم من الحكومة لأصحاب المعاشات

المواجهات في غزة

إسرائيل توافق على هدنة من 6 بنود مع "حماس"

أحمد دومة

تفاصيل جديدة حول اعتداء الـ«دواعش» على «دومة»

الاضاحى

كيف تختار الأضحية السليمة؟.. بيطريون يقدمون الطريقة الأفضل

أردوغان وبوتين

4 دول كبرى تعلن مساندة «أردوغان»

ترامب يهاجم تركيا مجددا ويهدد بمزيد من العقوبات

آخر الأخبار

ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تُصعد ضد تركيا بسبب القس المعتقل

#

تظاهر بالموت للتخلص من نكد زوجته !

#

ألمانيا تنحاز لتركيا في معركتها مع "ترامب"

#

"ترامب" يهدد تركيا بعقوبات شديدة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا خلال اجتماع حكومته الخميس.
وقال ترامب عن تركيا إنهم "لم يثبتوا أنهم صديق جيد... لديهم قس مسيحي عظيم هناك. إنه رجل بريء".
واضاف ترامب أن الولايات المتحدة ساعدت تركيا في واقعة ذات صلة لكن حليفتها في حلف شمال الأطلسي لم ترد الجميل.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في ذات الاجتماع أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.
وقال منوتشين: "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".
وسجلت الليرة التركية، 5.85 للدولار الواحد، مقابل 5.65 للدولار الواحد قبيل التهديد الأمريكي لوزير الخزانة الأمريكي.
وكان سعر صرف العملة التركية شهد تحسنا ملحوظا خلال الثلاثة أيام الماضية، ونجحت الليرة في تعويض جزء من خسائرها التي تعرضت لها منذ بدء الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وساهم في دعم الليرة أمام العملات الأجنبية مجموعة من الإجراءات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي التركي، وتحسن العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيادة أنقرة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية، إلى جانب إعلان قطر أنها  ستستثمر ما قيمته 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا.
وجاء تصريح وزير الخزانة الأمريكي، بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم قالين، اليوم الخميس، إن "أسواق المال التركية شهدت تحسنا سريعا خلال اليومين الأخيرين بفضل التدابير الاقتصادية التي اتخذناها بهذا الخصوص".
وأكد كالين في مؤتمر صحفي أن تركيا اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين، بعد أن تعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض بلغ 7.24 مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضاف: "تجاوزنا تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية"، مضيفا: "بعد لقاءات مكثفة بدأنا بالحصول على نتائج وأخبار إيجابية (على الصعيد الاقتصادي) من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا".
وأوضح أن تركيا لديها بدائل فيما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية، مضيفا أنها قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة. وأشار إلى أن تركيا لا تسعى وراء حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتير العلاقات مع أي دولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات جديدة مثيرة من "ترامب" ضد تركيا
» تطور جديد في العلاقات بين السودان وإثيوبيا
» اعتراض أزهري على توثيق «الزواج العرفي»
» هبوط جديد لليرة التركية بعد تهديدات واشنطن
» مصر والسودان يبحثان هذا الأمر الهام
» الزمالك يتخطى مصر المقاصة بهدف «كاسونجو»
» تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال
» انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى فى 8 سنوات
» أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي
» أمريكا تُصعد ضد تركيا بسبب القس المعتقل
» وفد من الفصائل الفلسطينية يغادر غزة متجهًا إلى القاهرة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • شروق

    05:27 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر