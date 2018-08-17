» تصريحات جديدة مثيرة من "ترامب" ضد تركيا

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".
وقال على تويتر: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا". 

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