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جلسة أخيرة تحسم مصير نجم "ريال مدريد"

الرياضة

مودريتش
مودريتش

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مودريتش

فلورنتينو بيريز

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن جلسة أخيرة ستجمع فلورنتينو بيريز - رئيس نادي ريال مدريد - ونجم الفريق لوكا مودريتش بحضور مدير أعماله ، لحسم مصير النجم الكرواتي .

ونقل موقع "سبورت 360" الرياضي عن صحف إيطالية، أن رحيل مودريتش عن ريال مدريد لا يزال قائماً، مع العلم أن إدارة إنتر ميلان لا تتوقع نتائج إيجابية من الاجتماع الحاسم بين اللاعب الكرواتي ورئيس الفريق الملكي.

وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" إلى أن ريال مدريد سيحاول عرقلة انتقال مودريتش إلى الفريق الإيطالي، وفي هذه الوضعية، سيكون على إنتر ميلان إغلاق سوق انتقالاته وعدم انتظار اللاعب الكرواتي.

يذكر أن لوكا مودريتش لم يشارك بشكل أساسي في كأس السوبر الأوروبي الذي خسره ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة قاسية قوامها 4-2، وذلك بسبب عودة اللاعب المتأخرة إلى التدريبات.

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