صدر أمس الخميس حكم بحبس ميسي لمدة عامين لكنه لن يقضي فترة العقوبة في السجن، بل سيقضيها في خدمة المجتمع.

وقالت صحيفة لا كابيتال في مدينة روزاريو الأرجنتينية إن القرار تم التوصل إليه بموجب اتفاق مع الادعاء العام.

وعثر على السلاح أواخر العام الماضي داخل زورق ملطخ بالدماء حطمه ميسي في نهر بارانا.

واحتجز ميسي البالغ من العمر 35 عاما تحت الحجز الوقائي وأطلق سراحه أثناء تلقيه العلاج من كسر في الفك وإصابات أخرى في مستشفى في مقاطعة سانتا في بالأرجنتين.

وقال محامي ميسي إن موكله اصطدم بالرصيف الرملي ونفى حيازته السلاح.