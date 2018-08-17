بهذه الجملة وصفت "الجبالي" اعتصام رابعة

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الإخوان

صدى البلد

مصطفى بكرى

تهاني الجبالي

رابعة

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن  حلفاء 30 يونيو كانوا من بسطاء الشعب المصري الذين أدركوا الخطر الذي يهدد الدولة، وأن الثورة أضافت لمكونات الدولة الشاملة قيمة الإرادة الشعبية.

وأضافت "الجبالي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قائلة:" الكل أدى دوره في موقعه من أجل الوطن، ولكن يبقى حلف 30 يونيو هو جموع الشعب المصري.

وأكدت أن اعتصام رابعة كان عنوانًا لخلق الدولة الموازية للدولة المصرية، وأن المسألة ليست تعبيرًا عن رأي ولا حق اعتصام، وإنما كان المستهدف هو انقسام الدولة متابعة: "وقفنا جنودًا في مواجهة حكم الإخوان دفاعًا عن الدولة".

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