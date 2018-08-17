حبس 15 إخوانيًا بتهمة قلب نظام الحكم

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قلب نظام الحكم

أمن الدولة

حبس الاخوانين

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 15 إخوانيًا بمحاولة إحياء تنظيم الإخوان، وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى فض رابعة.

والمتهمون هم كل من: علاء إبراهيم محمد، أحمد أحمد محمد عمر، محمد أيمن عبد المقصود، أمين محمد بيومي على، على محمد متولي، السيد محمد عبد الله محمد، يحيى كمال محمد دسوقي، هيثم أنور معروف، صبري مسعد محمد موسى، محمد أحمد عبد المؤمن، نهى أحمد عبد المؤمن، رضوى عبد الحليم السيد عامر، على محمد عبد العزيز، محمد جمال الدين السيد، محمد حنفي محمد.

ويواجه المتهمون عدة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكوين تنظيم إرهابي مسلح.



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