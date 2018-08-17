الشرطة الأمريكية تكشف سبب صعقها لمسنة سورية

17 أغسطس 2018 - 11:07 ص

برر مسئول في الشرطة الأمريكية استخدام مسدس الصعق الكهربائي "تيزر" ضدّ امرأة سورية الأصل تبلغ من العمر 87 عاماً كانت تقطف نبتة الهندباء قرب منزلها في ولاية جورجيا.

وقال قائد شرطة شاتسورث جوش إتيريدج: "اتبعنا الإجراءات السارية"، مشيراً إلى أن المرأة المسنّة التي أصيبت بجروح كانت تحمل سكيناً.

وأوضح إتيريدج قائلاً: "بدأنا بمحاولة التواصل معها، عبر الطلب إليها طبعاً بوضع السكين" أرضاً. وتابع: "لم تفهم ما قلنا لها أو أنها تعاني من مشكلة (عقلية)"، مشيرا إلى أن أحد عناصر الشرطة استخدم حينئذ مسدسه الكهربائي.

وتابع تبريره قائلاً: "أمامكم شخص يمشي باتجاهكم حاملاً سكيناً، تأمرونه بالتوقف.. عنصر من الشرطة يستخدم التيزر بدلاً من القوة القاتلة".

وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضي عندما أصيبت "مارتا البشارة" التي لا تتكلم اللغة الإنجليزية، بصدرها في درب ريفي تقطف فيه عادة الهندباء مستخدمة السكين. وبعد أن وقعت أرضاً، كبّل عناصر الشرطة يديها.

ونقلت شبكة التلفزيون الأميركية "أن. بي. سي" تصريح حفيدتها "مرتا دون" التي قالت إن جدتها شعرت أنها "تعرضت لإطلاق نار". وأضافت "لم يحدّثها أحد عن مسدسات الصعق الكهربائي ولا عن التيزر، لم تكن تعرف ما هو".

وأكدت الشرطة المحلية أن السيدة البالغة من العمر 87 عاماً كان يمكن أن تشكّل "خطراً" وأن استخدام التيزر "مبرّر" في هذه الحالة.