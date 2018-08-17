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دراسة بريطانية:

وجبة الإفطار قبل التمرين تحرق مزيدًا من السعرات

صحة وتغذية

تمارين
تمارين

وكالات- حنان حمدتو

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الجسم

أبحاث

الافطار

كربوهيدرات

التمرين

كشفت دراسة بريطانية عن أن تناول وجبة الإفطار قبل التمرين يساعد على تحفيز الجسم لحرق الكربوهيدرات، أثناء ممارسة الرياضة، وهضم الطعام بسرعة أكبر بعد التمرين.

ونشر الباحثون بقسم الصحة في جامعة باث البريطانية بالتعاون مع زملائهم في جامعات بيرمنغهام ونيوكاسل وستيرلنغ، نتائج دراستهم، في العدد الأخير من دورية (American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism ) العلمية.

ورصدوا تأثير تناول وجبة الإفطار قبل ركوب الدراجة لمدة ساعة، وذلك قبل ساعتين من ممارسة الرياضة ، فتبينت  مستويات الجلوكوز في الدم، وقاموا بقياس نسب "الجليكوجين" -مركب كربوهيدراتي يتكون من سلسلة من جزيئات الجلوكوز- في العضلات لدى 12 متطوعًا من الذكور الأصحاء، الذين شاركوا في التمرين وتناولوا وجبة الإفطار، مقارنة بمجموعة أخرى مارست الرياضة، ولم تتناول وجبة الإفطار.

واكتشف الباحثون أن تناول الإفطار زاد من معدل حرق الجسم للكربوهيدرات أثناء التمرين، وكذلك زيادة معدل هضم الجسم للطعام بعد التمرين.

وقال الدكتور خافيير غونزاليس، قائد فريق البحث: "هذه هي الدراسة الأولى ضمن مجموعة من الأبحاث لرصد تأثير تناول الإفطار على الجسم".

وأضاف قائلا : "الدراسة أثبتت أن ما نتناوله قبل ممارسة الرياضة يؤثر على ردود فعل الجسم تجاه الطعام بعد التمارين، حيث يزيد الإفطار قبل التمرين من سرعة التمثيل الغذائي للكربوهيدرات التي قد نأكلها بعد التمرين".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.


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